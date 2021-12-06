الهدف الحادي عشر: استدامة المدن في فلسطين والاحتلال - نهى نعيم الطوباسي

2021/12/06 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهى_نعيم_الطوباسي في عام 2014 اعتمد صندوق السلام العالمي في تقريره السنوي الذي أصدره مع مجلة السياسة الخارجية الأمريكية مصطلح الدول الهشة، حيث تعاني هذه الدول من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، والحرمان من السيادة الكاملة على أرضها، ومن العنف والنزاعات الداخلية والخارجية، وغياب تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.



دول ينخر فيها الفقر والتهميش والبطالة والتخلف، وهي معرضة لتفاقم العنف وتعاني من التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل ......





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