فلسفة المسرح بين الأسئلة الأنطولوجية والتقييمات النقدية - زهير الخويلدي

2021/12/06 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمة:المسرح والفلسفة ": لماذا تبدو العلاقة واضحة لنا؟ هناك بالتأكيد فلسفات للمسرح أو التي تأخذ المسرح كشيء، وأعمال درامية متبادلة تقترح موضوعًا فلسفيًا واحدًا أو أكثر، لكن ألا يسمح هذا بتأكيد علاقة عامة، لتيار من شأنه أن ينتقل من الأول إلى الثاني في السراء والضراء؟ ألن تكون العلاقة بينهما بالأحرى التفكير في الحد الأدنى من الاقتران الصارم للمصادفة؟ فما المقصود بفلسفة المسرح؟ وهل هناك مسرح فل ......





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