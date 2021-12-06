2021/12/06 | 11:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عادت العملة التركية للتراجع، اليوم الاثنين، واقترب سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال التعاملات من أدنى المستويات التي تم تسجيلها مؤخرا.وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف العملة التركية بنسبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تهبط وتقترب من مستويات قياسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليرة التركية تهبط وتقترب من مستويات قياسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليرة التركية تهبط وتقترب من مستويات قياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).