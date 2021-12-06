نفط البصرة تدعو الاقليات للتعيين على ملاكها

2021/12/06 | 11:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم في شـركة نفط البصـرة/ موقـع المكينة.

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