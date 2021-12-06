خريجون محتجون يتجمعون امام مبنى ديوان محافظة ذي قار مطالبين بفرص عمل

2021/12/06 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تجمع المئات من المحتجين من الخريجين امام مبنى ديوان محافظة ذي قار مطالبين بايجاد فرص عمل .وذكر شهود عيان، لشبكة اخبار الناصرية :" ان المحتجين الموجودين امام مبنى ديوان محافظة ذي قار قاموا بغلق المبنى صباح اليوم، متوعدين بخطوات تصعيدية اخرى".كما واصل خريجو الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار اعتصامهم المفتوح امام شركة نفط ذي قار للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم ، وهددوا بالتصعيد ./ انتهى9

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