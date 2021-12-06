نفط البصرة تفتح باب التعيين لشغل عشرات الدرجات الوظيفية

2021/12/06 | 11:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة نفط البصرة، الإثنين، فتح باب التعيين لشغل 33 درجة وظيفية من قبل أبناء الأقليات، فيما حددت موعد التقديم.

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وقالت الشركة في وثيقة صادرة عنها تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الأول 2021)، إنه "يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم ولغاية 23 كانون الأول 2021".

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