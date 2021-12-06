2021/12/06 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للناشطة السعودية هند القحطاني عندما كانت تعيش في العاصمة السعودية الرياض، قبل سفرها للولايات المتحدة وإقامتها هناك.وظهرت القحطاني في الصور التي تداولت على نطاق واسع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور مسربة لهند القحطاني قبل سفرها للولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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