النزاهة تضبط مسؤولين متهمين بهدر المال العام

2021/12/06 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط رئيس لجنة مُشتريات في مديرية ماء محافظة نينوى؛ لإحداثه الضرر بالمال العام بما يقرب من نصف مليار دينار، فيما أشارت إلى ضبط متهمين بالتصرف بالحديد الخاص بجسر تلعفر الحديدي خارج الضوابط.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط المُتَّهمين …

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