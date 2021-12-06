“تقدم” و”عزم” يتحملان المسؤولية المشتركة للنهوض بواقع المناطق المحررة وأبناءها

2021/12/06 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد الناطق بإسم تحالف “تقدم” يحيى المحمدي، ان تحالفه برئاسة محمد الحلبوسي، وتحالف “عزم” برئاسة خميس الخنجر، سيتحملان المسؤولية المشتركة لمستقبل أفضل وحياة كريمة لأبناء المناطق المحررة.وقال المحمدي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “أهلنا العراقيين ومنهم ابناء المناطق المحررة، لقد تحمَّلتم الكثير من الأعباء والظروف الصعبة، ولا بدَّ …

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