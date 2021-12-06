العلاقة بين النفط والحامض حلو !!!

2021/12/06 | 11:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نبيل المرسومي:

يكون النفط حلوا عندما يكون النطاق السعري لخام برنت ما بين ٧٠-٧٩ دولارا للبرميل وهو يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين معا في الاجلين المتوسط والطويل غير ان النفط يصبح حامضا عندما يصل الى ٨٠ دولارا ويتجاوزها ويصبح مرّا عندما يقل عن ٧٠ دولارا وهكذا هو النفط حامض وحلو وفي احيان اخرى مرّ مثل العلقم !!

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