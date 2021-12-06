الخدمة الاتحادي يحدد المؤسسات المشمولة بـ1000 درجة وظيفية جديدة

2021/12/06 | 11:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدد مجلس الخدمة الاتحادي، المؤسسات الحكومية المشمولة بالألف درجة وظيفية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام محسن اللهيبي للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "وزارة المالية أيدت ألف درجة وظيفية شملت بها وزارتي النقل والاتصالات".

وأوضح أن "التعيينات تشمل طيارين متعاقد عليهم في الخطوط الجوية العراقية فضلًا عن درجات تتبع شركات السلام العامة والاتصالات والمعلوماتية والشركة العامة للبريد التابعة لوزاراة الاتصالات بعد أن أكدت وزارة المالية أنهم سيعملون في شركات رابحة".

وفيما يتعلق بالعقود أشار اللهيبي إلى أنه "حسب قانون الموازنة العامة بمادته 61 فإن تثبيت العقود ليس من صلاحية مجلس الخدمة الاتحادي بل عن طريق الوزارات وهي تفاتح وزارة المالية لتوفير الدرجة الوظيفية والأخيرة تفاتح مجلس الوزراء لتثبيت من أكملوا 5 سنوات".

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