حفرة تعتبر الأصعب في ملعب غولف يبدو وكأنه

2021/12/06 | 11:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن حلمت بممارسة الغولف على الواجهة البحرية لخور دبي؟ أمر يبعث بالهدوء والطمأنينة، أليس كذلك؟ خاصة عندما تتواجد بين أحضان الطبيعة الخضراء، التي تبدو وكأنها "واحة" وسط المدينة.

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