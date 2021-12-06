الامن الغذائي العراقي

2021/12/06 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

يُعرّف الامن الغذائي (بانه تحقيق

كفاية المجتمع من القوت اليومي وتجاوز

الازمات المحلية والخارجية التي تحول

دون ذلك بتوفير خزين استراتيجي من

الغذاء ) ، ولهذا تقع مسؤولية الامن

الغذائي

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