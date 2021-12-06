2021/12/06 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

ينفرد الاداء البرلماني في العراق عن

غيره بسمة غريبة من نوعها ، وذلك

بانخراط جميع المنضوين داخل قبة

البرلمان بسياق سياسي واحد يؤدي الى

نتيجة واحدة لاتتغير بتغير الظروف

فالمعتاد في ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوبيا المعارضة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوبيا المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).