افتتاح معمل لانتاج اكياس النفايات شمالي البصرة

2021/12/06 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / افتتحت شركة لوك اويل الروسية العاملة في حقل / غرب القرنة 2 / شمالي البصرة ، معملا لانتاج اكياس النفايات لصالح مديرية بلدية ناحية الشهيد عز الدين سليم ، بكلفة ٩٤ الف دولار، ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية مستردة التكاليف.وقال ممثل قسم العلاقات والشؤون المجتمعية في الشركة حسن معن :" ان المشروع تضمن تأهيل مسقف للمعمل وتجهيز ونصب وتشغيل الآلات لإنتاج اكياس النفايات البلاستيكية وتدريب كادر للعمل "./ انتهى

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