ديمبلي يبلغ تشافي بقراره النهائي بشأن البقاء

2021/12/06 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ابلغ الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، مدربه الاسباني تشافي هيرنانديز، بموقفه النهائي من تجديد عقده مع النادي الكتالوني.وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يستطيع اللاعب التوقيع مع اي نادٍ مجانًا، بحلول شهر كانون الثاني المقبل.ووفقًا لبرنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني، فان ديمبلي أبلغ تشافي بأنه سيغادر الفريق بنهاية الموسم.وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن ديمبلي يتلقى إغراءات من عدة أندية بالدوري الإنكليزي؛ حيث سيحصل هناك على راتب أعلى، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تبلغ 20 مليون يورو، لكونه صفقة مجانية.ويحتل برشلونة، المركز السابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري الاسباني، برصيد 23 نقطة، وله مباراة مؤجلة./انتهى9

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