الإنسان والمستقبل - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/06 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الانبعاث الحراري وتلوث البيئة وتأثيره على المناخ سببه انبعاث الدخان والغازات من المصانع العائدة لطبقة الرأسماليين في دول الصين اللاشعبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية وهذه الظاهرة لا يمكن التأثير عليها والتصدي لها لأنها تمثل شريان الحياة للنظام الرأسمالي العالمي ويقوم من خلال التنافس والصراع بين الدول الرأسمالية من أجل السيطرة على الأسواق والمواد الأولية للدول في آسيا وأفريقيا وال ......





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