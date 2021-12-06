قيادي في تحالف الحلبوسي يلمح إلى تقارب كبير مع قائمة الخنجر

2021/12/06 | 11:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، الإثنين، أنه وتحالف "عزم"، "سيتحملون مسؤولية مشتركة".

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وقال المتحدث باسم تحالف تقدم يحيى المحمدي في تدوينة تابعها "ناس"، (6 كانون الأول 2021)، "أهلنا العراقيين ومنهم أبناء المناطق المحررة، لقد تحمَّلتم الكثير من الأعباء والظروف الصعبة، ولا بدَّ من جهد سياسي ينعكس ايجابا على الشعب".

وأضاف، "تقدم وعزم سيتحملون المسؤولية المشتركة، من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة".

وفي وقت سابق، نشر المرشح الفائز مشعان الجبوري، جزءاً من تفاصيل لقاء بحضور رئيس تحالف عزم خميس الخنجر مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال الجبوري في تدوينة تابعها "ناس" (4 كانون الأول 2021)، "التقينا اليوم الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف عزم ورافع العيساوي ومشعان الجبوري بالرئيس مسعود البارزاني".

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وأضاف أنه "جرى التاكيد على عدم مناصرة كتلة شيعية ضد اخرى وان نقف على مسافة متساوية من الجميع لحين تسجيل الكتلة الاكبر في البرلمان التي سنتفاوض معها حول تشكيل الحكومة و برنامجها".

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