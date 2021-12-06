2021/12/06 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الإثنين، عن إحصائية الهجوم الذي استهدف قواتها في كركوك ليلة أمس.وقال الأمين العام للوزارة الفريق جبار ياور للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “حصيلة الهجوم الإرهابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة هجوم “داعش” الإرهابي على قوات البيشمركة في كركوك المركز الخبري الوطني.

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