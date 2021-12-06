2021/12/06 | 11:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sOe5Yx4xhKg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الغناء العراقي في الغربة بين الشوق والحنين الى الوطن - يا هلا بالضيف المطرب والملحن خالد كمر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الغناء العراقي في الغربة بين الشوق والحنين الى الوطن - يا هلا بالضيف المطرب والملحن خالد كمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).