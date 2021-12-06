القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزييف وتزوير العملة في بغداد

2021/12/06 | 11:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير وتزييف العملة في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان ان”مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ (٤ ملايين دينار ) من داخل دار احد المواطنين في منطقة الحرية ببغداد ، …

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