رشوان توفيق ولبنى عبد العزيز يخطفان الأضواء في ختام القاهرة السينمائي ومحمد ممدوح أفضل ممثل

2021/12/06 | 11:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الفنان المصري محمد ممدوح بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعاليات دورته الـ43، بالعاصمة المصرية الأحد، وسجل هذا العام رقمًا قياسيًا في عدد تذاكر الحضور

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