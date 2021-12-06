طحنون بن زايد من إيران: الحوار بديل عن النهج العسكري

2021/12/06 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، في طهران.ولدى لقائه طحنون بن زايد، قال شمخاني: “لن يتحقق الاستقرار […]

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