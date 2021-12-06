انخفاض سعر صرف الليرة التركية لادنى مستوى لها على الرغم من التضخم

2021/12/06 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت العملة التركية للتراجع، اليوم الاثنين، واقترب سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال التعاملات من أدنى المستويات التي تم تسجيلها مؤخرا.وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف العملة التركية بنسبة 1% وبلغ 13.83 ليرة للدولار.وانخفضت الليرة التركية … Readmore

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