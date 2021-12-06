2021/12/06 | 11:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت قناة “تولو نيوز” التلفزيونية الأفغانية، نقلا عن وزارة الزراعة الوطنية، إن حركة طالبان أنشأت وحدة عسكرية خاصة لحماية الغابات ومنع قطع الأشجار في البلاد.ووفق المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية سعيد خوستي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء “وحدة خضراء” خاصة وتم تكليف وزارة الداخلية الأفغانية بالعمل على تشكيلها.وأضاف المتحدث: “هذه الوحدة ستحمي غابات أفغانستان وتمنع إزالتها، وستمنع تهريب الأخشاب إلى خارج البلاد”.من جانبه قال شمس الدين شريعتي نائب وزير الزراعة للموارد الطبيعية والري، إن السلطات تعتزم “وقف ومنع قطع أشجار ليس الفستق فقط، بل جميع أشجار الغابات الموجودة في البلاد”.ووفقا للوزارة، فقد ارتفع حجم محصول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان تشكل وحدة لمنع قطع الأشجار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تشكل وحدة لمنع قطع الأشجار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تشكل وحدة لمنع قطع الأشجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).