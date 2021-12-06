العراق.. مقتل أربعة من عناصرالبيشمركة الكردية عقب هجوم لداعش

2021/12/06 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي، الاثنين، مقتل 4 من عناصر البشمركة الكردية وإصابة خمسة بجروح في هجوم وقع في شمال العراق ونسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، علما أنه الثالث في غضون أسبوعين.

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