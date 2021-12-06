بايدن يتوعد بكين: الولايات المتحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان اذا هاجمتها الصين

2021/12/06 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ان الولايات المتّحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً على هذه الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.وخلال لقاء مع ناخبين في بالتيمور نظّمته شبكة “سي إن إن” التلفزيونية سئل … Readmore

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