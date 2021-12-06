زيارة نادرة.. مستشار الأمن القومي الإماراتي يلتقي شمخاني في طهران

2021/12/06 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أجرى مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، اليوم الاثنين، زيارة عدت "نادرة" الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وذكر وسائل اعلام ايرانية، أن "امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، استقبل اليوم الاثنين، مستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد في طهران".

واضافت، ان "الزيارة النادرة لمسؤول اماراتي بهذا المستوى تاتي في الوقت الذي صرح فيه وزير الدولة الاماراتي السابق للشؤون الخارجية انور قرقاش بان الامارات اتخذت خطوات لتهدئة التوترات مع ايران، وأكدت أن "لا مصلحة لها في المواجهة".

ووقَّعت ايران والامارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال امن الحدود البحرية، وذلك في بداية آب الماضي.

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