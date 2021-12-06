افغانستان.. طالبان تشكل وحدة لمنع قطع الأشجار

2021/12/06 | 12:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت قناة “تولو نيوز” التلفزيونية الأفغانية، نقلا عن وزارة الزراعة الوطنية، إن حركة طالبان أنشأت وحدة عسكرية خاصة لحماية الغابات ومنع قطع الأشجار في البلاد.ووفق المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية سعيد خوستي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء “وحدة خضراء” خاصة وتم تكليف وزارة الداخلية الأفغانية بالعمل على تشكيلها.وأضاف المتحدث: “هذه الوحدة ستحمي […]

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طالبان تشكل وحدة لمنع قطع الأشجار أولاً على الايام نيوز.

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