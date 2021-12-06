2021/12/06 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، ان لوح كلكامش سيصل إلى بغداد غداً.وقال الصحاف للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “دبلوماسية الاسترداد اعادت أكثر من 17500 قطعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تعلن موعد وصول لوح “كلكامش” لبغداد المركز الخبري الوطني.

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