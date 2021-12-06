2021/12/06 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنوان

دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

(059) 323 9015

[email protected]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية: لوح كلكامش يصل بغداد غدا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية: لوح كلكامش يصل بغداد غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).