زلزال يضرب مدينة فان شرق تركيا

2021/12/06 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين منطقة توسبا في مدينة فان شرق تركيا .وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها أن الزلـزال ضرب مدينة فان عند الساعة 00:46 وكان بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر وأن عمق الزلزال بلغ حوالي 7.62 كيلومترًا تحت سطح البحر الأرض .واشارت ادارة الكوارث في بيانها الى أنه لم ترد معلومات عن وجود أية إصابات أو أضرار مادية بفعل الزلزال ./انتهى

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