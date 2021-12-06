الخارجية : لوح

2021/12/06 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف :" ان لوح " حلم كلكامش " يصل الى بغداد غداً " ، مشيرا الى :" ان دبلوماسية الاسترداد اعادت اكثر من 17500 قطعة اثرية خلال هذا العام".يذكر ان لوح "حلم كلكامش" لوح طيني تجاوز عمره 3500 عام يحتوي على نقوش باللغة السومرية لاجزاء من "ملحمة كلكامش" الشعرية، تمت سرقته من العراق والتداول به في المزادات العالمية سنة 1991 ، وفي عام 2007 تم ادخاله الى سوق الفن الامريكي ، ثم صادرته وزارة العدل الامريكية عام 2019./انتهى9

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