الخارجية تعلن موعد وصول لوح كلكامش إلى العاصمة بغداد

2021/12/06 | 12:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، عن موعد وصول لوح كلكامش إلى العاصمة بغداد.

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وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الأول 2021)، إن "لوح كلكامش يصل إلى العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء".

وأضاف، أن "دبلوماسية الاسترداد تعيد أكثر من 17500 قطعة أثرية خلال هذا العام".

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في وقت سابق، عن حفل خاص لتسلم لوح "حلم كلكامش".

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الأول 2021)، أنّ "حفل تسلم (لوح حلم كلكامش)، أقدم الأعمال الأدبية في التاريخ إلى العراق، سيعقد في الساعة الحادية عشرة من ضحى بعد غدٍ الثلاثاء، في مبنى وزارة الخارجية في بغداد".

وأضاف البيان أن "جهود العراق كانت ممثلةً بوزارة الثقافة، ووزارة الخارجية وسفارة العراق بواشنطن بالتعاون مع منظمة اليونسكو والحكومة الأمريكية قد أسفرت عن تسلم هذا اللوح وعودته إلى أرض الوطن".

وتابع أن "لوح حلم كلكامش "لوح طيني" تجاوز عمره 3500 عام يحتوي على نقوش باللغة السومرية لأجزاء من "ملحمة كلكامش" الشعرية، تمت سرقته من العراق سنة 199 1والتداول به في المزادات العالمية".

وأشار إلى أنه "في عام 2007، تم إدخاله إلى سوق الفن الأمريكي، وفي عام 2019، صادرته وزارة العدل الأمريكية".

ووصفت اليونسكو "عملية استعادة هذه القطعة الأثرية القيمة بأنها تتويج لعقود من التعاون بين دول مثل الولايات المتحدة والعراق وكليهما من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، والتي تزود البلدان بالإطار القانوني والعملي لمنع الاتجار غير المشروع بالآثار".

وترمز عودة لوح حلم كلكامش إلى الحشد الدولي الأوسع من قبل الدول والمنظمات مثل اليونسكو إلى منع التجارة غير المشروعة في القطع الآثارية القديمة والتصدي لها.

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