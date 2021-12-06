2021/12/06 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مصرف الرشيد كافة المواطني ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين والمستفيدين الدخول على الروابط والمواقعالوهمية للتقديم على السلف الشخصية

واوضح المكتب الاعلامي ان “هناك مواقع قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وارقام هواتفوهمية اذ نحذر من ذلك ونبين ان الرابط الرسمي والوحيد منشور على الصفحة الرسمية للمصرف وكذلك صفحة الفيس بوك

ويخلو المصرف مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبل”.

واكد المصرف على “الزبائن كافة الاحتفاظ بالرقم السري للبطاقة وعدم الافصاح عنه لاي شخص تلافيا للسرقات التي قد تحدث”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يحذر من مواقع وهمية للتقديم على السلف الشخصية والقروض) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يحذر من مواقع وهمية للتقديم على السلف الشخصية والقروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).