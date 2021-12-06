2021/12/06 | 12:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C1o27VGBBHg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي الأزياء التي يجب أن تمتلكها السيدات بعد سن الخمسين؟ المصمم والستايلست إيلي فارس يجيب..) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي الأزياء التي يجب أن تمتلكها السيدات بعد سن الخمسين؟ المصمم والستايلست إيلي فارس يجيب..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).