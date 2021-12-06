عالية نصيف تكشف عن فساد عقدي الفيزا والبوابات الالكترونية والجواز

2021/12/06 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها

للأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم

التعاقد مع شركتي أفق السماء وعلم أركان

لتنفيذ مشروع الفيزا والبوابات

الالكترونية والجواز الالكتروني،

مبدية استغرابها من قيام وزارة

ال

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