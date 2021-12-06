2021/12/06 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على مدان بنقل المخدرات من مدينة العمارة الى مدينة النجف ، وضبطت بحوزته 3 كيلو غرامات من المخدرات ./انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات النجف تصدر حكما بالسجن خمسة عشر عاما على مدان بنقل المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات النجف تصدر حكما بالسجن خمسة عشر عاما على مدان بنقل المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).