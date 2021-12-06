أنور جسّام : مباراتنا أمام قطر فرصة لإثبات الذات

2021/12/06 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد المدرب والخبير الكروي أنور جسام، أن مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره القطري في بطولة كأس العرب هي مباراة تحدٍ واثباتِ وجودٍ، مشيراً الى أن أسوُد الرافدين لديهم طموحٌ ورغبةٌ بالظهور بشكل أفضل في هذه البطولة . وقال جسَّام في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن " مباراة اليوم ستكون حساسة وصعبة، فمنتخب قطر يسعى لإثبات وجوده بوصفه متصدراً للمجموعة، وفريقنا يطمح الى حجز التذكرة الثانية والتأهل الى الدور المقبل "، مبيناً، أن" كلَّ مباراةٍ لها ظروفها وخصوصيتها وامكانياتها وقدراتها ولاعبوها، وبإمكان الفريق العراقي أن يقدم مستوى رائعاً ويحقق الفوز ".وأضاف، جسام، أن" أغلب لاعبينا من الشباب، ومنهم من يلعب لأول مرة مع المنتخب ولم يكتمل بينهم عامل الانسجام ؛ فهم بحاجة الى وقت كافٍ وتدريب حثيث للوصول الى المستوى المطلوب"، مبيناً، أن " أسوُد الرافدين لديهم الطموح والرغبة بالعطاء بشكل أفضل في هذه المباراة، لأنها تمثّل تحدّياً لإثبات الوجود ولفْتِ الأنظار ".وتابع جسّام، أن" المنتخب القطري لم يكن بالمستوى المطلوب في مباراتيه الأولى والثانية، بوصفه من الفرق التي ستلعب في كأس العالم، ففي مباراة عمان لم يحقق الفوز إلّا في الدقيقة الأخيرة".

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