لهذا السبب.. إرتفاع لأسعار النفط

2021/12/06 | 12:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إرتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد رفع السعودية أسعار الخام المباع الى أسيا والولايات المتحدة.وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.22% إلى 71.43 دولار للبرميل، عند الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.43% إلى 67.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.ورفعت السعودية، …

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إرتفاع لأسعار النفط أولاً على النور نيوز.

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