التخطيط: لا حسابات ختامية للعام الحالي

2021/12/06 | 12:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عدم وجود حسابات ختامية للعام الحالي 2021.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد لوكالة الأنباء العراقية, أن “وزارتي التخطيط والمالية في سباق مع الزمن للوصول الى أفضل نسبة تمويل للمشاريع وخاصة ذات الأولوية على المستوى الاستراتيجي او ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين”.وأشار الى انه “لا …

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