استشهاد أربعة من البشمركة بهجوم في العراق نسب لتنظيم داعش الارهابي

2021/12/06 | 12:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي الاثنين مقتل أربعة من عناصر البشمركة الكردية وإصابة خمسة بجروح في هجوم وقع في شمال العراق ونسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، علما أنه الثالث في غضون أسبوعين.وقال المصدر “قتل أربعة بينهم ضابط برتبة نقيب وأصيب … Readmore

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