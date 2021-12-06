أردوغان: نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج

2021/12/06 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تؤيد استمرار “روابطها وتضامنها” مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية.وذلك في مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه إلى الدوحة.جاء […]

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