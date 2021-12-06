2021/12/06 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، الاثنين، دخول قواتها إلى قرية لهيبان في محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان موجز: “قوات البيشمركة التابعة لكردستان تدخل قرية لهيبان”.وهذه ليس المرة الأولى التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيشمركة تعلن دخول قواتها لاحدى قرى كركوك المركز الخبري الوطني.

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