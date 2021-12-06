الكائن المفكر الأوحد - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/12/06 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي المقدم: قبل الفاصل تحدثت، كما فهمت، عن ثلاثة أنوع من الوجود: 1- الوجود المادي، وهو ذلك التجسيد المحسوس الذي تشترك فيه كل الكائنات الحية وغير الحية مع مادة الكون ذاتها.



فكل الأشياء في هذا الوجود الواسع متحدة في أصل منشأها من مجموعة معلومة من العناصر والمكونات.



ثم فيما بعد تمايزت فيما بينها في مسارات تطورية مختلفة عبر رحلتها الوجودية الممتدة منذ ملايين السنين.



والإنسان جزء من هذا الوجود.





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