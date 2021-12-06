هل يمكن للعلم أن يثبت وجود أو عدم وجود الله؟ - جواد بشارة

2021/12/06 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة هل يمكن للعلم أن يثبت وجود الله أو عدم وجوده؟لمن نكتب ولماذا؟ من سيقرأ ومن سيستفيد مما نكتب وننشر بعد تعب ومعاناة في البحث الدؤوب والتبويب والقراءة والمتابعة وتتبع المحاضرات العلمية والتجارب العلمية في مختلف أنحاء العالم وبمختلف اللغات؟ فكرت مع نفسي بأنه لولا الأبحاث والنظريات العلمية لما تطور البشر وتطورت التكنولوجيا التي نتمتع بها اليوم.



هذا هو المنطق، المتحالف مع مجموعة من البديهيات، وهو ال ......





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