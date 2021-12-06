2021/12/06 | 12:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت الاحتجاجات في أجزاء كثيرة من أوروبا، حيث طبقت دول مثل إيطاليا، وهولندا، وألمانيا، قيودًا جديدة لفيروس كورونا في محاولة للحد من انتشار متغيري أوميكرون ودلتا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاربة متحورين مختلفين في الوقت ذاته.. ما الذي تفعله دول العالم لمحاولة وقف انتشار "أوميكرون" و"دلتا" لفيروس كورونا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاربة متحورين مختلفين في الوقت ذاته.. ما الذي تفعله دول العالم لمحاولة وقف انتشار "أوميكرون" و"دلتا" لفيروس كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).