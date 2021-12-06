التخطيط: عدم وجود حسابات ختامية للعام الحالي

2021/12/06 | 12:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عدم وجود حسابات ختامية للعام الحالي.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد، في تصريح صحفي، أن “وزارتي التخطيط والمالية في سباق مع الزمن للوصول الى أفضل نسبة تمويل للمشاريع وخاصة ذات الأولوية على المستوى الاستراتيجي او ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين”.واضاف انه “لا توجد حسابات ختامية لعام 2021”.[…]

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