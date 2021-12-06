الكاظمي ووزيرة الخارجيّة البريطانية يناقشان التنسيق المشترك لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي

2021/12/06 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،الاثنين ،مع وزيرة الخارجية البرطانية هاتفياً التنسيق المشترك بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.وبحسب بيان لمكتبه تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي […]

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