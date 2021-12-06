التخطيط تؤكد عدم وجود حسابات ختامية للعام الحالي

2021/12/06 | 12:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عدم وجود حسابات ختامية للعام الحالي.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد، في تصريح صحفي، أن “وزارتي التخطيط والمالية في سباق مع الزمن للوصول الى أفضل نسبة تمويل للمشاريع وخاصة ذات الأولوية على المستوى الاستراتيجي او ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين”.واضاف انه “لا توجد حسابات ختامية لعام 2021”.وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، في وقت سابق، ان اسباب تأخير إنجاز الحسابات الختامية يعود الى ان الديوان يحصل على البيانات عبر سجلات ووثائق، وليست الكترونية.

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